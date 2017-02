Heft 03/2017 – Nr. 139

nicht immer spielt das Wetter mit, um das regelmäßige Training mit dem Rad im Freien zu absolvieren; und nicht jedem ist es angenehm, sein Workout an solchen Tagen in der Atmosphäre eines Fitnessstudios zu erfüllen. Bequemer und auch leichter ist das Training zuhause. Mit einem (Sitz-/Liege-)Ergometer kann man jederzeit, unabhängig vom Wetter oder Öffnungszeiten in angenehmer Art und Weise trainieren. Um das Radeln in den eigenen vier Wänden unterhaltsamer zu gestalten, können dabei Filme oder Serien geschaut oder Musik gehört werden. In unserem Test haben wir insgesamt 11 Ergometer, darunter 8 Sitz- und 3 rückenschonende Liege-Ergometer getestet. Lesen Sie ab Seite 6 alles über die Handhabung und das Trainingserlebnis der geprüften Modelle.

Mit einer modernen Kühl-/Gefrierkombination lässt sich viel Energie einsparen. Modelle mit der Energieeffizienzklasse A+++ bieten sogar eine Stromersparnis von 53 % gegenüber Modellen mit der Energieeffizienz A+. Der KGE 336 A++ IN aus dem Hause Bauknecht ist ein solch modernes Gerät, welches nicht nur Energie einspart, sondern auch mit der ProFresh-Technologie für eine anhaltende Frische von Gemüse und Obst verspricht. In unserem Test ab Seite 36 erfahren Sie, wie sparsam das Modell wirklich ist und zur Lagerung welcher Lebensmittel er sich vor allem empfiehlt.

Zum Frühjahr steht vielerorts der Frühjahrsputz an. Die Fenster zu säubern, steht hier meistens an allererster Stelle. Hierzu bedient man sich seit alters verschiedenster Methoden – Leder, Nylon oder auch Papier. Diese Arbeit nimmt aber (sehr) viel Zeit in Anspruch; und immer wieder bleiben vereinzelt Schlieren zurück. Ganz anders sieht es mit modernen Fensterreinigern aus: Diese ziehen das (Putz-)Wasser ein und bescheren so makellosen Glanz. Wir haben 13 Modelle geprüft. Ab Seite 50 lesen Sie, welches Modell am leichtesten zu handhaben ist.

Fitness liegt voll im Trend. Um seinen Fitnessstand immer im Blick zu haben (und ggf. auch mit Freunden zu teilen), kann man sich eines modernen Fitnessarmbands bedienen. Ein solches überwacht unsere Aktivität am Tag und auch unseren Schlaf in der Nacht. Dabei werden sportliche Aktivitäten protokolliert, die Schrittanzahl ermittelt, die verbrannten (Kilo-)Kalorien errechnet und vieles mehr. Wir haben 10 Modelle geprüft - davon 4 mit GPS-Funktion und 6 ohne eine solche. Ab Seite 74 lesen Sie die Vor- und Nachteile der einzelnen Armbänder (und ihrer Apps).

