Heft 03/2016 – Nr. 127

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

welche Küche kommt ohne sie aus? Die Pfanne wird für die Zubereitung unterschiedlichster Speisen genutzt und ist daher in nahezu jedem Haushalt zu finden. Ob Sie Steaks oder Fisch anbraten, Pfannkuchen backen, Spiegelei zubereiten oder Soßen anrühren möchten, die Pfanne kommt zum Einsatz. Dabei können das Material und der Rand die jeweilige Bratpfanne für bestimmte Zubereitungs- und Speisearten empfehlen. Das ETM TESTMAGAZIN ermittelte u.a. die Aufheizdauer und Wärmespeicherung der getesteten 26 induktionsgeeigneten Pfannen. Wir laden Sie herzlich ein, ab Seite 8 nachzulesen, wie sich die zehn antihaftbeschichteten, acht keramikbeschichteten und acht unbeschichteten Pfannen im Vergleichstest schlugen.

Sie sind auf Reisen, selbstverständlich ist ihre Garderobe ordentlich gebügelt und trotzdem stellen Sie fest, dass Ihr Kleid oder Ihr Anzug beim Entnehmen aus dem Koffer oder aber nach dem Essen und vor dem anstehenden Theaterbesuch einige Falten aufweist: So möchten Sie nicht in Gesellschaft gehen. Doch wer nimmt schon ein Bügeleisen mit sich, um gegen solche Vorfälle gefeit zu sein? Das braucht es gar nicht. Die GC 332/87 Dampfbürste 2-in-1 von Philips kann horizontal sowie vertikal genutzt werden und passt hervorragend in den Koffer. Wie gut die Dampfbürste Knitterfalten entfernt, können Sie ab Seite 40 in Erfahrung bringen.

Bald weicht der Winter dem Frühling und es zieht uns voller Lebenslust hinaus in den Garten – doch da erwartet uns eine mühsame und zeitaufwendige Arbeit: Schmutz, Moos und Flechten haben sich in der nass-kalten Jahreszeit unseres Gartens angenommen und wollen von Steinplatten und Gartenmöbeln entfernt werden. Zeitraubend und anstrengend muss die Reinigung des Gartens aber nicht sein. Greifen Sie zum neuen Hochdruckreiniger K 5 Premium Full Control Home von Kärcher! Ab Seite 54 erfahren Sie, wie gut sich dieser Hochdruckreiniger mit innovativem LC-Display bedienen lässt und vor allem, wie gründlich und einfach die Reinigung verschiedenster Oberflächen mit diesem gelingt.

Wer glaubt, mit Fritteusen könne man lediglich fetttriefende Pommes Frites zubereiten, der tut diesen Küchengeräten Unrecht. Wir nutzten die sieben herkömmlichen und acht Kaltzonen-Fritteusen in unserem Vergleichstest unter anderem auch zur Zubereitung von selbstgemachten Süßkartoffelpommes sowie gesundem Gemüse im leckeren Tempurateig-Mantel. Sie können unserem Testbericht ab Seite 68 entnehmen, wie gut sich die Fritteusen bedienen ließen, welche Aufheizzeiten gemessen wurden und welche Erfahrungen die Testpersonen in der Praxis machten.