Heft 02/2017 – Nr. 138

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

nicht nur in den harschen Herbst- und Wintermonaten, in denen das Wetter

das Trocknen der Wäsche im Freien verhindert, stellen moderne Trockner

eine ideale Alternative dar. Schließlich lässt sich mit ihnen die Wäsche in

allen Monaten des Jahres schnell und simpel trocknen. Dabei nimmt das

Trocknen nicht einmal ansatzweise so viel Zeit im Anspruch wie im Freien.

In Stunden ist die Wäsche nicht mehr nass und außerdem erquicklich

locker und weich. Aktuelle Wärmepumpen-Trockner arbeiten nicht nur

zeitsparend; sie verbrauchen auch nur ein Mindestmaß an Strom. Dabei

lässt sich die nasse Wäsche ohne weiteres in verschiedenen Graden (bspw.

„bügeltrocken“ oder „schranktrocken“) trocknen. In unserem Test mussten

9 Wärmepumpen-Trockner der Klassen A++ und A+++ beweisen, wie

ordentlich sie verschiedene Arten von Textilien trocknen können und ob

sie dabei auch noch mühelos zu handhaben sind. Ab Seite 6 lesen Sie alle

Details zu den einzelnen Modellen.

Anbraten, Dämpfen, Dünsten, Garen, Kochen – ohne Töpfe unvorstellbar.

Entscheidend ist aber nicht nur der Topf selbst, sondern auch der Deckel;

ein solcher verhindert schließlich einen zu erheblichen Wärmeverlust; das

wiederum verkürzt die Kochzeiten und spart schließlich Strom. Weitere

Merkmale wie abnehmbare Handteile, spezielle (Schütt-)Ränder und

Skalen erleichtern das Kochen weiterhin. Wir haben 18 verschiedene, mit

der Induktionstechnik kompatible Töpfe (20 Zentimeter Ø) mitsamt den

zu ihn passenden Topfsets geprüft: Im Test waren 4 beschichtete Modelle,

4 Mehrschichtmodelle und 10 Modelle aus Edelstahl vertreten. Welcher

Topf und welches Topfset am besten abschnitten, lesen Sie ab Seite 30.

Wer ausschließlich losen Tee verwendet, ist mit einem modernen Teebereiter

bestens beraten: Ein solcher erhitzt das Wasser bis zur vorbestimmten

Temperatur und erlaubt es so, alle Arten von Tee immer bei der

empfohlenen Temperatur zuzubereiten. Viele Modelle bieten außerdem

einen Warmhaltemodus, um den Tee auch noch nach einer Weile bei

optimaler Temperatur servieren zu können. Selbst die Ziehzeit lässt sich

bei manchen Modellen individuell einstellen. Wir haben 10 Teebereiter

geprüft, von denen 7 mit einer einstellbaren Temperatur und einem manuell

versenkbaren Teesieb bestechen und 3 mit einer einstellbaren Ziehzeit

und einem Teesieb-Filter. Ab Seite 72 lesen Sie, welche Modelle immer

die vorbestimmten Temperaturen erreichen und auch sonst ohne weiteres

zu handhaben sind.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihre ETM TESTMAGAZIN Redaktion