in den meisten Fällen nimmt nicht das Waschen der Wäsche die meiste Zeit ein, sondern vielmehr das sich daran anschließende Bügeln; schließlich braucht es je nach Textilart viel Zeit, bis alle Falten gleichmäßig geglättet werden. Mit einer Dampfbügelstation hingegen gelingt das Bügeln weitaus zügiger, da hier ein kraftvoller Dampfstoß das zerknitterte Gewebe schnell glättet. Insgesamt zehn Dampfbügelstationen waren in unserem Vergleichstest vertreten. Mit welchem Modell es den Falten an den Kragen geht, erfahren Sie ab Seite 6.

Mit einem Haartrockner lässt sich auch widerspenstiges Haar gezielt stylen. Dabei lassen sich die Haare nicht nur simpel trocknen, sondern die kraftvollen Gebläse- und Temperaturstufen verleihen ihnen Fülle und Form. Dank der integrierten Ionen-Technologie wird das Haar zudem gepflegt, damit es nicht statisch aufgeladen absteht. In unserem Vergleichstest sind 14 Haartrockner gegen einander angetreten. Erfahren Sie ab Seite 34, welches Modell nicht nur heiße Luft verspricht, sondern auch ein schonendes und präzises Haarstyling bietet.

Ob nun den Bart oder die Koteletten stutzen oder gleich eine neue Frisur ausprobieren, all das gelingt auch zuhause mit einem Bart- und Haarschneider. Mit unterschiedlichen Kammaufsätzen oder einem praktischen Teleskopkamm lässt sich die gewünschte Schnittlänge direkt am Gerät einstellen und präzise nutzen. Die sieben Bart- und Haarschneider, die sowohl im Akku- als auch im Netzbetrieb zu nutzen sind, stellten in unserem Test ihr Können unter Beweis. Ab Seite 64 können Sie nachlesen, welches Modell ein perfektes Schnittbild liefert.

Damit der Rasen auch wirklich gepflegt wirkt, greift man nicht nur auf einen Rasenmäher zurück. Bei schwer erreichbaren, kleinen Flächen und an den Rändern kommt am besten ein Rasentrimmer zum Einsatz. Besondere Bewegungsfreiheit im heimischen Garten bieten zudem Akku-Rasentrimmer, die nicht durch ein Kabel an einen bestimmten Radius gebunden sind. Lesen Sie ab Seite 82, welcher der fünf Rasentrimmer am besten abgeschnitten hat.

