Das Ritual des Fondue ist vor allem zu Weihnachten und Silvester beliebt. In gemütlicher Runde mit Familie oder Freunden wird bei gediegener Atmosphäre das Garen der Speisen zelebriert. Dabei wird der Vielfalt der Varianten kaum Grenzen gesetzt. Ob klassisches Käsefondue, erhitztes Fett oder feine Bouillon, geschmolzene Schokolade oder gar vegan. Bekannte Zutaten finden ebenso Verwendung wie exotische Reize. Nahezu jeder sollte hier seine Vorliebe finden. Wir haben sowohl acht elektrische Fondues, als auch drei klassische Varianten getestet, die mit ihren Brennern für eine besondere Atmosphäre sorgen.

Wenn es vor der Tür ungemütlich und kalt wird, steigt der Drang nach gemütlicher Atmosphäre und Wärme. Da liegt es nahe, dass ein heißer Topf in der Mitte der Tafel platziert und mit köstlichen Speisen bestückt wird. Das Fondue besitzt eine lange Tradition, die auch heute viele nicht missen möchten. Doch gehen Geschmäcker und Vorlieben heutzutage weit auseinander, weshalb es nicht immer so einfach erscheint alle an einem Tisch zu vereinen. Eines bleibt jedoch auch nach langer Zeit gleich. Die vorhandenen Gabeln werden mit verschiedenen Speisen bestückt und in einen Topf zum Garen oder Verfeinern getunkt.

Hier gibt es inzwischen zwei etablierte Varianten der Geräte, die für die geeignete Temperatur des Inhaltes sorgen. Die klassische Variante mit Gas- oder Pasten-Brenner sorgt vor allem für traditionelle Atmosphäre und warmes Ambiente. Elektrische Fondues bieten einen Sicherheitsvorteil gegenüber der offenen Flamme der klassischen Geräte. Zudem besitzen sie schnelle Anheizzeiten und zum Teil induktionsbetriebene Kochfelder. Welche Variante den Vorzug bekommt entscheiden allein die Bedürfnisse des Einzelnen. Eine Hilfe bei der Entscheidung sollen die elf getesteten Fondues liefern.