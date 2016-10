Das Wohl des Kindes steht bei den allermeisten Eltern stets im Mittelpunkt: So versucht man ihm jeden einzelnen Wunsch abzulesen, um sein Wohl sicherzustellen. So schön es auch ist, das Treiben des Nachwuchses zu jeder Tages- und Nachtzeit zu kontrollieren, so sehr kann es auch erschöpfen. Hier kommen moderne Babyphone ins Spiel: Sie erlauben die sichere Kontrolle des Kindes auch aus der Ferne – bspw. während der Haushaltsarbeit. Wir haben 22 Modelle geprüft und ermittelt, worin die Schwächen und Stärken der einzelnen Babyphone wurzeln.

Die Varianten

Grundsätzlich werden Babyphone in drei Gruppen unterteilt: Audio-, Audio-Video- und App-gesteuerte Babyphone. Diese bieten jeweils unterschiedliche Vorteile und Funktionsspektren:

App-gesteuerte Babyphone kommen ohne Empfangsteil aus. Sie nutzen vielmehr ein mit der passenden Applikation (App) versehenes Smartphone oder einen Tablet Computer und beschicken dieses bzw. diesen mit Ton- und Videomaterial. Modelle dieser Art sind in ihrer Reichweite nicht beschränkt.

Audio-Video-Babyphone bieten Funktionen klassischer Audio-Babyphone und erlauben außerdem das Kind auch visuell zu kontrollieren. So lassen sich ggf. abnormale Bewegungen leicht erkennen.

Audio-Babyphone sind äußerst mobil. Mit der verwendeten digitalen Technologie lassen sich erhebliche Reichweiten (ohne Störungen) realisieren.

Ausstattung und Funktionen

Moderne Babyphone übermitteln nicht nur Ton- und/oder Bildmaterial. Grund-Funktionen, wie die Lautstärkeregelung, die Einstellung der Mikrofonsensibilität, die automatische Übertragung bei Geräuschen und/oder Bewegung, eine Gegensprecheinrichtung und eine separate Anzeige des Geräuschpegels sorgen zusätzlich für Sicherheit. Zudem bieten viele Babyphone ein großes Spektrum aus Zusatz-Funktionen. So können Schlaflieder abgespielt oder ein Nachtlicht verwendet werden, um dem Kind eine entspannende (Einschlaf-)Atmosphäre zu bereiten. Die Eltern können aus der Ferne über einen Temperatursensor die aktuelle Temperatur des zu überwachenden Raumes einsehen oder bei manchen Modellen die Kamera elektrisch nachjustieren. Auch vermitteln Daten über den Status des jeweiligen Signals oder des Akkus weitere Sicherheit. Ein Modell erlaubt es selbst, die Luftqualität im Kinderzimmer zu kontrollieren.

Für wen geeignet?

Für alle, die ihr Kind aus anderen Räumlichkeiten, bspw. während der Haushaltsarbeit stets im Blick haben möchten und über aktuelle Geschehnisse rund um das Kind in Kenntnis gesetzt werden möchten. Zudem eignen sich speziell Audio-Video-Babyphone für die Beobachtung von hilfsbedürftigen Menschen. In diesem Fall können prekäre Situationen frühzeitig erkannt und der Situation entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden. App-gesteuerten-Babyphone finden zudem ihren Einsatz bei der Kontrolle des Haustieres, wenn diese ein paar Stunden allein verbringen sollen. Durch entsprechende Eingriffe per Gegensprecheinrichtung könnten diese bequem während des Einkaufs davon abgehalten werden, den frisch gebackenen Kuchen zu verputzen.