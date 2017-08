Eine glatte Haut, frei von Stoppeln wünschen sich viele Frauen. Doch mit einer Rasur währt dieser Wunsch nicht lange; denn das Haar wird nur knapp über der Haut abgeschnitten, sodass meist schon am darauffolgenden Tag die ersten Härchen wieder spürbar sind. Glatte Haut bis zu 6 Wochen kann hingegen mit einer Epilation erreicht werden. Diese ist mit modernen Geräten gar nicht so unangenehm wie ihr Ruf. Denn viele Modelle bieten Aufsätze, mit denen sich die Haut optimal vorbereiten sowie während der Epilation schonen lässt. Darüber hinaus finden sich häufig auch Pediküre-, Gesichtspflege- oder Rasieraufsätze im Lieferumfang. In dieser Ausgabe treten fünf Epilierer im Test gegeneinander an.

Für wen geeignet Für alle, die ihre Härchen an den Armen, Beinen, im Gesicht oder an der Bikinizone für bis zu 4 Wochen entfernen möchten.

Bewertungskriterien auf einem Blick

Im aktuellen Test erfahren Sie, welches der fünf getesteten Epilierer die Haut am besten von lästigen Haaren befreit.